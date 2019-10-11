В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают память Собора отцов Ближних пещер

В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают память Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (Антониевых) почивающих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и lavra.ua, в Успенском соборе Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершает божественную литургию.

Накануне праздника Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в сослужении представителей епископата и духовенства.

Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается пять литургий: в Дальних пещерах, в Ближних пещерах, в Крестовоздвиженском храме, в храме честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и в Успенском соборе.

После литургии в Успенском соборе состоится крестный ход к Ближним пещерам.

***Впервые празднование в честь святых, мощи которых покоятся в Антониевых пещерах, установлено в 1670 году. При возобновлении пещер, поврежденных землетрясением, было открыто несколько мощей древних подвижников и устроен храм в честь Воздвижения Честного Креста. В Соборе празднуется память преподобных Антония Печерского, Агапита, Алипия, Ильи Муромца, Иулиании Ольшанской, Нестора Летописца и многих других. В 1886 году праздник Собора Ближних пещер перенесли на 28 сентября (11 октября – новый стиль) в соответствии с празднованием памяти Собора святых Дальних пещер (11 сентября).