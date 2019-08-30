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ВБ: открытие рынка земли увеличит ВВП Украины на 2%

30.08.2019 / 11:15
Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрение мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора - все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", - сказала Кахконен.

В пресс-релизе также отмечается, что реализация указанной программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз и охватывает сегодня более 66% территории Украины.

Как отметили ранее в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

В то же время, несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и больше всего таких предложений - в Днепропетровской области.

Источник

земля, Всемирный банк, рынок земли
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