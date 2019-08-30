Войти | Зарегистрироваться
17:31

пятница,
30 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 3-5%

30.08.2019 / 16:46
В августе цены на молокопродукты в Украине выросли на 5% по сравнению с июнем-июлем, а в сентябре продолжат расти, достигнув повышение в 3-5% на конец года.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока во время пресс-конференции 28 августа.

"На сегодня мы констатируем значительный рост цены отечественных молокопродуктов на полочке. Это результат целого ряда системных проблем как в молочном скотоводстве, так и в переработке. И все показатели рынка свидетельствуют о дальнейшем повышении цен", - заявили в Ассоциации.

Всего с начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16%.

Среди причин роста цен называют кризисную ситуации в молочном скотоводстве, высокую налоговую нагрузку, неэффективную систему дотаций, а главное - непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

Говоря о кризисной ситуации в молочном скотоводстве, в Ассоциации отметили, что за 7 месяцев промышленный сектор недосчитался 11 800 коров. И впервые в этом году темпы сокращения поголовья в промышленном секторе превысили темпы сокращения в приусадебном.

"С рынка начали выходить малые и средние хозяйства. Следует подчеркнуть, что 60% в структуре промышленного поголовья составляют именно небольшие фермы по 50-400 коров", - отметили в Ассоциации.

Что касается высокой налоговой нагрузки – здесь речь идет о ставке НДС на молочные продукты, которая в Украине выше, чем в Европе.

"Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, на 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше", - подчеркнули в Ассоциации.

Если говорить о системе дотаций, то средняя молочно-товарная ферма на 500 коров производительностью 20-25 л. с коровы в сутки, ежемесячно платит в госбюджет только молочного НДС на минимум 500 тыс. грн.

"То есть за год - 6 млн грн, которые при воздействии системы квази-аккумуляции НДС могли бы направить на развитие. Зато, если сейчас (ферма - ред.) воспользуется существующей господдержкой, то за год получит максимум 1-1,2 млн грн. То есть недосчитаются 5 млн грн", - рассказали специалисты.

Однако главной причиной сворачивания молочного бизнеса хозяйства называют непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

"Некоторые владельцы молочно-товарных ферм уже решили распродать коров, чтобы аккумулировать средства на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес", - говорится в сообщении.

В Ассоциации подчеркнули: чтобы предотвратить дальнейший кризис молочной отрасли, нужно: внедрить эффективную господдержку производителей молока, установить четкие и прозрачные правила оборота земель сельхозназначения.

Кроме того, нужно принять ряд законопроектов: ПЗУ №7420-1,2 - призван снизить ставку НДС, что сделает молочную корзину доступной для украинцев; ЗУ №6527-д - даст возможность конкурировать нашему производителю не только на внешнем, но и внутреннем рынке; ПЗУ 3043-1 – это поможет упорядочить маркировку и реализацию молокосодержащих продуктов и обеспечит право потребителей на получение полной, достоверной информации о составе молочной продукции.

Напомним: ранее в Ассоциации прогнозировали рост цен на молоко и молочные продукты для потребителя на 5% с сентября.

Также напомним, что производство молока в Украине за 6 месяцев текущего года сократилось более чем на 3% вслед за уменьшением количества коров.

Источник

молоко, молочные продукты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.