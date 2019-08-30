Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 3-5%

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока во время пресс-конференции 28 августа.

"На сегодня мы констатируем значительный рост цены отечественных молокопродуктов на полочке. Это результат целого ряда системных проблем как в молочном скотоводстве, так и в переработке. И все показатели рынка свидетельствуют о дальнейшем повышении цен", - заявили в Ассоциации.

Всего с начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16%.

Среди причин роста цен называют кризисную ситуации в молочном скотоводстве, высокую налоговую нагрузку, неэффективную систему дотаций, а главное - непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

Говоря о кризисной ситуации в молочном скотоводстве, в Ассоциации отметили, что за 7 месяцев промышленный сектор недосчитался 11 800 коров. И впервые в этом году темпы сокращения поголовья в промышленном секторе превысили темпы сокращения в приусадебном.

"С рынка начали выходить малые и средние хозяйства. Следует подчеркнуть, что 60% в структуре промышленного поголовья составляют именно небольшие фермы по 50-400 коров", - отметили в Ассоциации.

Что касается высокой налоговой нагрузки – здесь речь идет о ставке НДС на молочные продукты, которая в Украине выше, чем в Европе.

"Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, на 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше", - подчеркнули в Ассоциации.

Если говорить о системе дотаций, то средняя молочно-товарная ферма на 500 коров производительностью 20-25 л. с коровы в сутки, ежемесячно платит в госбюджет только молочного НДС на минимум 500 тыс. грн.

"То есть за год - 6 млн грн, которые при воздействии системы квази-аккумуляции НДС могли бы направить на развитие. Зато, если сейчас (ферма - ред.) воспользуется существующей господдержкой, то за год получит максимум 1-1,2 млн грн. То есть недосчитаются 5 млн грн", - рассказали специалисты.

Однако главной причиной сворачивания молочного бизнеса хозяйства называют непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

"Некоторые владельцы молочно-товарных ферм уже решили распродать коров, чтобы аккумулировать средства на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес", - говорится в сообщении.

В Ассоциации подчеркнули: чтобы предотвратить дальнейший кризис молочной отрасли, нужно: внедрить эффективную господдержку производителей молока, установить четкие и прозрачные правила оборота земель сельхозназначения.

Кроме того, нужно принять ряд законопроектов: ПЗУ №7420-1,2 - призван снизить ставку НДС, что сделает молочную корзину доступной для украинцев; ЗУ №6527-д - даст возможность конкурировать нашему производителю не только на внешнем, но и внутреннем рынке; ПЗУ 3043-1 – это поможет упорядочить маркировку и реализацию молокосодержащих продуктов и обеспечит право потребителей на получение полной, достоверной информации о составе молочной продукции.

Напомним: ранее в Ассоциации прогнозировали рост цен на молоко и молочные продукты для потребителя на 5% с сентября.

Также напомним, что производство молока в Украине за 6 месяцев текущего года сократилось более чем на 3% вслед за уменьшением количества коров.

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