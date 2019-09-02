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Украина, Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли

02.09.2019 / 09:42
Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

 Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу, 31 августа, вечером.

Также Данилюк обнародовал фотографии церемонии подписания соглашения.

Ранее польское интернет-издание BiznesAlert.pl сообщило, что "Республика Польша и Соединенные Штаты Америки будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе".

Кроме того отмечалось, что стороны продолжат сотрудничество в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

Стороны также будут стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей диверсификации источников и направлений поставок природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, при необходимости.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.

Документ подписан в Варшаве 31 августа 2019 года в трех экземплярах (на английском языке).

Источник 

Украина, США, газ, Польша, газовое соглашение
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