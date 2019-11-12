Войти | Зарегистрироваться
14:03

вторник,
12 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Более 68,3% украинцев проголосовали бы на референдуме за продление моратория на землю

12.11.2019 / 13:19
Более 77% граждан Украины приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологического службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам исследования, большинство украинцев считает, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 67,7% респондентов, 20,5% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом.

Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил ближайшей к дате опроса воскресенье, не приняли бы участие 11,2%, остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория. Остальные опрошенные не определились с ответом.

В то же время, отношение городского и сельского населения к введению рынка земли сельскохозяйственного назначения значимо не отличается: проголосовали бы за продление моратория 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей. Введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей, остальные опрошенные не определились с ответом.

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник 

опрос, земля, мораторий, продажа земли
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.