Александрийский Патриарх, вопреки просьбе духовенства, помянул Епифания на Богослужении на Кипре

Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины на богослужении на Кипре, несмотря на просьбы кипрского епископата.

Об этом сообщает греческое издание «Ромфея».

Сегодня на Кипре во время патриаршей Божественной литургии по случаю торжеств 1400-летия с даты успения святого Иоанна Милостивого, патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ Епифания.

«В течение последних 24 часов велись споры о том, будет ли патриарх Феодор поминать главу ПЦУ несмотря на то, что ранее кипрские архиереи попросили не делать этого. Первоначально предполагалось, что поминать будут только Константинопольского патриарха Варфоломея и Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II», - отметили в греческом СМИ.

Патриаршая Божественная Литургия не транслировалась ни по телевидению, ни по радио.

Как сообщалось ранее, Александрийский Патриарх признал ПЦУ и заявлял, что его решение не приведет к расколу среди Поместных Церквей.