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62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС

28.02.2020 / 09:45
62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС
62% украинцев выступают против введения рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС 21-25 февраля 2020 года.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Как отмечается в результатах исследования, в течение периода ноября 2019 - февраля 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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опрос, земля, КМИС, рынок земли
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