Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

"19 сентября в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа через Украину в период после 2019 года. Перед встречей вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Шефчович проведет двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржель, и с делегацией России под руководством министра энергетики Александра Новака. На встрече будут также присутствовать руководители компаний Нафтогаз и Газпром", - говорится в сообщении.

Как сообщает Еврокомиссия, переговоры будут сосредоточены вокруг того, каким образом отразить правила ЕС в сфере энергетики в будущем рамочном соглашении, а также будут касаться достижения приемлемой продолжительности такого будущего контракта, определения объемов газа с соблюдением гибкости, а также тарифов на его транспортировку.

"Убежден, что прогресс (в переговорах) даст мощный позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего периода", - заявил Шефчович.

Как сообщалось, предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа прошли 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

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