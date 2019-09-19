Чим відрізняються страхування життя та страхування від нещасних випадків

А от несподіванки можуть бути найрізноманітнішими: когось підкосить хвороба, а хтось може постраждати в результаті автомобільної аварії. Передбачити можливі варіанти та уникнути їх неможливо. Однак цілком реально застрахувати своє життя.

І вже відповідно до власних цілей та потреб люди обирають тип страхової угоди: страхування життя чи страхування від нещасного випадку. Мета обох полісів однакова — захистити страхувальника, але кожен має свої особливості. Саме про них ми сьогодні й поговоримо.

Особливості програми страхування життя

Страхування життя можна віднести до тривалого страхування. Дія полісу може тривати від трьох до двадцяти років і передбачає страхові виплати, якщо застрахована особа:

дожила до вказаного в договорі віку;

померла;

не може себе забезпечити в старості, або втратила працездатність;

не змогла вчасно сплатити кредит, у тому числі й іпотечний;

не змогла накопичити кошти для оплати навчання дітей, або підтримати їх фінансово до їх повноліття.

Крім ризику передчасної смерті, деякі страхові програми передбачають нанесення шкоди здоров’ю, у тому числі й у разі нещасного випадку. Тоді страхувальник отримує компенсацію, якщо у нього діагностували гостре захворювання, наприклад: рак, інфаркт, інсульт. Виплати також можуть отримати й родичі, якщо застрахований загинув. Однак це не стосується факту самогубства. Крім того, компенсація також виплачується у разі закінчення строку дії полісу.

Особливості програми страхування від нещасного випадку

Страхування від нещасного випадку передбачає виплату компенсації, якщо застрахована особа постраждала у разі настання нещасного випадку. Причиною можуть стати:

пожежа, вибух;

стихійне лихо;

крадіжка, розбій;

хвороба, спричинена зовнішніми чинниками (отруєння, обмороження тощо);

ДТП;

потрапляння сторонніх предметів в організм.

Страхові виплати гарантовано виплачуються, якщо застрахована особа отримала травму, розлади здоров’я, стала інвалідом чи померла. У будь-якому випадку компенсацію страхувальник отримує тільки після настання страхового випадку. Якщо ж із застрахованим нічого не сталося до закінчення терміну дії договору, то жодних виплат він не отримає. У цьому і полягає різниця між страхуванням від НВ та страхуванням життя.

Основні ризики, які покриває страхування від НВ

Убезпечити себе від непередбачуваних ситуацій та укласти страховий договір пропонує компанія Colonnade. Страховка від нещасних випадків з «Колоннейд» виплачується у разі:

загибелі через хворобу або нещасний випадок;

постійної або тимчасової непрацездатності в результаті настання інвалідності;

діагностування у клієнта гострої хвороби;

переломах, травмах, опіках;

хірургічного втручання.

Страховий поліс можна придбати як для себе, так і для своїх родичів. Є також можливість колективного страхування.