Кабмин обновил план анбандлинга "Нафтогаза"

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге в Киеве в среду, 18 сентября.

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили ответственность каждой из сторон (ответственных за выполнение - ред.)", - сказал он.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Министр напомнил, что помимо сертификации нового оператора украинским регулятором, она должна быть подтверждена и с европейской стороны. В связи с чем, Украина будет просить Секретариат Энергетического Сообщества рассмотреть этот вопрос как приоритетный для того, чтобы новый оператор смог полноценно заработать с 1 января 2020 года.

По его словам, Кабмин также принял решение передать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) в управление Министерству финансов от Минэнергоэкологии.

"Специально созданную корпоратизированную компанию, которая имеет свой наблюдательный совет, а именно Магистральные газопроводы Украины", передано от Минэнергоэкологии в Минфин… Это также было требование наших европейских партнеров", - сказал он.

Таким образом, запрос регулятору на получение сертификации оператора ГТС будет подавать "МГУ", а дочерняя компания "Укртрансгаза" ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), по словам министра, будет ликвидирована.

"Есть в "Укртрансгазе" отделенная ООО-шка, которой переданы все активы, далее они передаются туда. Я думаю, что с учетом того, что активов нет, то это логика ликвидации", - добавил министр.

Как сообщалось, по данным агентства "Интерфакс-Украина", согласно обновленному плану, параллельно ряд министерств займутся подготовкой законопроекта, который урегулирует возможность отделения деятельности по транспортировке газа. Документ должен быть вынесен на рассмотрение Кабмина до середины октября.

При утверждении Верховной Радой необходимых изменений в законодательство, новому оператору с 1 января 2020 года будет передано соответствующее газотранспортное имущество сроком на 15 лет.

Уполномоченным органом управления газотранспортным имуществом планируется определить Министерство финансов.

С принятием нового плана отделения действующие постановления КМУ №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

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