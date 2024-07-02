Пеллегріні: Словаччина не визнає анексію Криму та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Pravda.

За його словами, Братислава допомагає Києву, про що свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, чиї потужності знищуються російськими ударами.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", – сказав Пеллегріні на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.

Він також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Криму росією та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.