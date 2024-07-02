Войти | Зарегистрироваться
23:59

пятница,
05 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Пеллегріні: Словаччина не визнає анексію Криму та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України

05.07.2024 / 14:21
Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ, який підкреслює стриманість уряду прем'єра Роберта Фіцо щодо підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Pravda.

За його словами, Братислава допомагає Києву, про що свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, чиї потужності знищуються російськими ударами.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", – сказав Пеллегріні на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.

Він також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Криму росією та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.

Словаччина, Пеллегріні
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.