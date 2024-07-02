Марін Ле Пен виступає проти використання Україною французької зброї для ударів по рф

Про це Ле Пен завила в інтерв'ю кореспондентові CNN Крістіану Аманпуру.

"Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, значить, війська в Україну не відправляються", - сказала вона в інтерв'ю CNN напередодні другого туру позачергових парламентських виборів у Франції. "Останнє слово залишається за прем'єр-міністром".

Крім блокування потенційного розгортання військ в Україні, про яке Макрон говорив, як про спосіб підвищити ефективність роботи військових інструкторів, Ле Пен заявила CNN, що дозвіл Києва на використання поставлених Францією ракет дальнього радіусу дії на території Росії також буде скасовано.

Президент Франції Еммануель Макрон був одним із перших лідерів, які публічно дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території Росії за допомогою західної зброї, створивши умови для того, щоб Вашингтон зробив те саме. Це дало змогу Києву завдавати ударів по російських військових базах, формуваннях і артилерії, використовуваних для атак на Україну.