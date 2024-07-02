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ЄС: Так звані «мирні пропозиції» кремля є лише спробою легітимізувати незаконне вторгнення росії в Україну

06.07.2024 / 13:15
Так звані «мирні пропозиції» кремля є лише спробою легітимізувати незаконне вторгнення росії в Україну та підірвати базовані на статуті ООН мирні зусилля.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Нещодавні оманливі так звані "мирні пропозиції" кремля є лише спробою легітимізувати незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення росії в Україну та підірвати мирні зусилля відповідно до Статуту ООН, ігноруючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Натомість у Євросоюзі привітали результати Саміту миру щодо України, який проходив 15 та 16 червня у Швейцарії та наголосили, що саме Україна визначатиме умови для переговорів.

"ЄС та його держави-члени прагнутимуть всеосяжного, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету, відповідно до ключових принципів та цілей Формули миру для України. Саме Україна визначатиме умови для переговорів", - заявили в ЄС.

Також у Євросоюзі наголосили, що забезпечення відповідальності за всі злочини, скоєні у ході російської агресії, "залишається першочерговим завданням для досягнення справедливого і тривалого миру, на який заслуговує Україна". "Не може бути безкарності для жодного виконавця та співучасника злочинів росії – навіть у найвищих ешелонах влади", - зазначається у заяві.

ОБСЄ, ЄС
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