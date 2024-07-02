-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:20
ISW: путін пов'язує свою заяву про "остаточне" припинення війни зі знищенням української державності
-
13:15
ЄС: Так звані «мирні пропозиції» кремля є лише спробою легітимізувати незаконне вторгнення росії в Україну
-
10:10
Марін Ле Пен виступає проти використання Україною французької зброї для ударів по рф
-
14:21
Пеллегріні: Словаччина не визнає анексію Криму та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України
-
13:19
Reuters: Трамп здобув значну перевагу над Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів
- 16:20
-
Популярное в рубрике
Як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном: юридичні нюанси06.07.2024 / 00:10Від’їзд на роботу за кордон – явище досить розповсюджене серед українців. Вони дуже активно вдаються до пошуків перспективних пропозицій, переходячи за посиланням https://group-working.com/, обговорюють актуальні питання з представниками компаній-посередників, активно спілкуються з цього приводу в соціальних мережах. З огляду на актуальність питання посередництва у закордонному працевлаштуванні така діяльність перетворилась на прибутковий бізнес, який здатен приносити непогані прибутки. Але перед тим, як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном, знадобиться вирішити низку непростих питань стосовно офіційних дозволів та додаткових ресурсів, щоб створити належну основу для задоволення потреб клієнтів.Последние новости рубрики
-
17:27
Мінекономіки: Ціни на товари з вищою доданою вартістю і на послуги можуть зрости
-
16:25
Федоров: У виробників дронів будуть рівні умови доступу до державних контрактів
-
15:23
Через падіння обмінного курсу рубля росія опустилася в рейтингу найбільших економік світу
-
12:16
У НБУ аносували запровадження обмежень на перекази з картки на картку
-
11:14
Харченко: Аби в енергетичний сектор прийшли інвестиції треба навести лад з фінансовими питаннями
- 17:27
-
-
Популярное в рубрике
Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08
Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
-
-
-
-