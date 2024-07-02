ISW: путін пов'язує свою заяву про "остаточне" припинення війни зі знищенням української державності

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що на прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня путін заявив, що угода між рф та Україною не повинна призводити до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість росія нібито виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту.

Проте в ISW вважають, що зараз путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності. Про це говорять його зауваження та вимоги.

Експерти нагадали, що путін в якості попередньої умови для завершення війни вимагав повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, над якими рф не має повного контролю. Крім того, він вимагав визнати російську окупацію.

При цьому аналітики зазначають, що путін не зупиниться на цьому, оскільки передбачувані межі так званої "Новоросії" оспорюються серед російських ультранаціоналістів, а диктатор рф і кремль регулярно вказували, що вони мають на меті територіальне завоювання за межами адміністративних кордонів чотирьох областей.

Також у ISW додали, що капітуляцію України путін використав би для своєї іншої мети - повалення демократично обраного уряду України і заміни його проросійським урядом і політичною системою на свій смак.