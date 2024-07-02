Войти | Зарегистрироваться
07:43

понедельник,
08 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ISW: Зусилля Орбана спрямовані на підрив європейської підтримки України

07.07.2024 / 16:20
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє РБК-Україна.

Орбан продовжує презентувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову російського диктатора володимира путіна від посередництва чи серйозних переговорів.

Аналіики Інституту звертають увагу на статтю прем’єра Угорщини у Newsweek, опубліковану 5 липня, в якій він звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру, для підтримки якого, на його переконання, створювався Альянс.

"Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що угорський політик постійно намагається підривати зусилля Європейського Союзу щодо надання військової допомоги Україні.

У звіті також згадуються прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев, який 5 липня запропонував Болгарії стати посередником у мирних переговорах між Україною та росією та наголосив, що переговори мають відповідати статуту ООН та міжнародному праву.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан так само наполягав на тому, щоб Україна розширила та прискорила мирний процес, аби запобігти «поглибленню поляризації» та «надати пріоритет дипломатії».

ISW
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 июля
6 июля
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.