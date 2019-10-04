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Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

04.10.2019 / 17:18
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине.

"Будет ли там (на встрече в "нормандском формате" – ИФ) подписываться новый закон об особом статусе? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной "красной линии", - сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг, 3 октября, вечером.

Зеленский заявил, что не будет "никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов". "Никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира", - подчеркнул он.

Президент указал, что впереди у Украины "долгий и сложный путь" к решению этой проблемы. "И мы должны пройти его вместе. И тут нам нужно единство", - подчеркнул он.

Источник 

Донбасс, Зеленский
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