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НБУ за три дня потратил 200 миллионов долларов на поддержку гривни

04.10.2019 / 17:49
Интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе составили 200 млн долларов для сглаживания временных колебаний курса, вызванных, прежде всего, психологическими факторами.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке.

"Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами", – прокомментировал ситуацию НБУ.

Нацбанк отметил, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом в отдельные периоды в течение этого года курс гривни также колебался в сторону ослабления. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте, затем в конце мая - начале июня, после чего начинался обратный тренд.

В центробанке подчеркнули, что объем международных резервов, который в последние месяцы колеблется в пределах 21-22 млрд долларов, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", – отметил регулятор.

Нацбанк напомнил, что его роль на валютном рынке - сглаживать значительные колебания (как в одну, так и в другую сторону), которые могут быть вредными для экономики.

НБУ указал, что благоприятная ситуация на валютном рынке в сентябре позволила ему пополнить международные резервы на 930 млн долларов благодаря валютным интервенциям по покупке валюты.

С начала этого года чистая покупка валюты составила около 3,7 млрд долларов, что почти в 1,4 раза больше, чем за 2017-2018 гг. в целом. В то же время валютные интервенции Нацбанка не противодействовали рыночным тенденциям, и курс гривни с начала года укрепился более чем на 10%, отметили в центробанке.

В нем пояснили, что возможности для увеличения покупки в этом году обусловлены появлением новых фундаментальных факторов: прежде всего, устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый госдолг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

"Макрофинансовая ситуация в Украине является достаточно устойчивой. В этом году наблюдается стабильный рост экспорта и приток инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги в противовес умеренным объемам импорта и репатриации дивидендов", – отмечается в ответе на запрос агентства.

НБУ указал: темпы роста экспорта даже превышают темпы роста импорта, если не учитывать в статистической отчетности льготное растаможивание "евроблях", успешно пройдены периоды пиковых внешних выплат по госдолгу в мае и сентябре, а взвешенная фискальная и жесткая монетарная политики постепенно приближают инфляцию к целевому уровню в 5%, который, по прогнозам Нацбанка, будет достигнут уже в следующем году.

Напомним: Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.

Источник 

НБУ, гривня, поддержка курса
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