Митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов - залог демократических реформ

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Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена
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Стало известно имя следующего президента ПАСЕ
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США расширили санкции против России
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Председатель комитета разведки Конгресса допускает импичмент Трампа
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Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших
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В Раде предлагают закрывать ФОПы без штрафов за неуплату ЕСВ
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Международные резервы Украины за месяц сократились на 2,6%
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20 млн Укрзализныци: Суд избрал домашний арест для экс-нардепа Ищенко
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Рада приняла программу деятельности правительства
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Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению
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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
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Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
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Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
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Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки
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