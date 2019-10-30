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Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское

30.10.2019 / 13:50
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник, 29 октября, стартовал.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник, 29 октября.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

Источник 

Донбасс, Золотое, разведение войск, Пристайко
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