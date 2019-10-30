Войти | Зарегистрироваться
13:43

среда,
30 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ назначили нового управделами

30.10.2019 / 13:29
В РПЦ назначили нового управделами
Синод РПЦ Источник: РИА Новости
Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на пост управляющего делами  Московской патриархии епископа Воскресенского Дионисия.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», - говорится в сообщении.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

«Настоящее решение связано с тем пониманием, что в современных условиях растущей Церкви... совмещение управления епархией и руководства синодальным учреждением практически невозможно – это подсказывает опыт. Поэтому решение об удовлетворении прошения митрополита Саввы принималось с учетом современной практики церковной жизни», - заявил глава Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ привел цитату из прошения митрополита Саввы, где он, «принимая во внимание большой объем работы и поставленных… задач по епархиальному управлению Тверской епархии», попросил благословения «на дальнейшие архипастырские труды» в Тверской митрополии, так как совмещение должностей мешает полноценному исполнению обязанностей по управлению делами Московской патриархии.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.