Премьер отвергает влияние Коломойского и представителей какого-либо другого большого бизнеса на правительство Украины

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияние это лицо, как и какое-либо другое лицо, или какой-либо другой представитель и украинского и международного большого бизнеса, влияния не имеет. Мы ориентируемся исключительно на интересы украинцев, и украинских плательщиков налогов", - сказал он во вторник, 29 октября, в Мариуполе на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukrain" в Мариуполе.

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