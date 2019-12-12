-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:58
Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
-
13:51
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
-
11:15
Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
-
10:54
Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
-
09:27
Новые тренды рынка труда: чего теперь хотят работники, кроме зарплаты
- 17:58
-
Популярное в рубрике
Украинцы стали лучше платить за коммуналку, но долги растут: почему и когда понизятся тарифы11.12.2019 / 09:28Последние новости рубрики
-
12:17
Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта
-
11:46
Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса
-
10:23
Зеркаль рада, что в Париже "обмен мнениями по газу не привел к зраде"
-
09:57
«Укрбуд» это, прежде всего, вызов для государства, - эксперт
-
09:42
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020
- 12:17
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:04
Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
-
09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
-
09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
-
09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
-
09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
- 09:04