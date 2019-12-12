Зеркаль рада, что в Париже "обмен мнениями по газу не привел к зраде"

Об этом в комментарии в среду, 11 декабря, заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Двусторонние переговоры (между Украиной и Россией - ред.) проходят исключительно для того, чтобы обсудить технические детали, никаких политических договоренностей там не происходит. Та встреча, которая состоялась в конце ноября, касалась технических переговоров по так называемому interconnector agreement - договору по объединению систем. Это технический документ, он состоит из более 140 страниц, и наконец мы получили от россиян их замечания или предложения на 20 страницах. То есть это процесс, который обычно происходит между компаниями, которые стремятся заключить договора", - сказала Зеркаль.

Об участии в этом процессе европейской стороны, дипломатка отметила, что Европейская комиссия из него не выходит.

По словам Зеркаль, европейские партнеры поощряли Украину и Россию к двусторонним контактам с целью обсуждения технических деталей. Она объяснила, что Европейская комиссия не имеет собственного опыта заключения подобных двусторонних договоров, этот вопрос в большей степени касается компаний.

"Есть договора, заключаемые в соответствии с европейским законодательством, но в любом случае они имеют определенную специфику. Относительно остальных вопросов, таких как выполнение Россией решения Стокгольмского арбитража, то это вообще вопросы двух компаний, как они будут это организовывать", - заметила экс-заместитель министра.

Комментируя озвученную дату 13 декабря как дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству, Зеркаль отметила, что таких ограничений не существует.

"Я знаю, что до 26 декабря запланировано завершение процедуры сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины. Относительно заключения договора, то такого ограничения нет", - сказала дипломатка.

Подытоживая, Зеркаль подчеркнула, что сам факт двусторонних переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией является обычной практикой обсуждения технических деталей. В то же время она констатировала, что в украинско-российских газовых вопросах всегда присутствует элемент недоверия.

"Но недоверие прежде всего касается очень чувствительных вопросов. Когда идет речь о техническом соглашении, в котором прописываются параметры, то, я думаю, что это не должно быть большим раздражителем для общества. А уж что касается вопросов того, как будет выполнено решение Стокгольмского арбитража, то это действительно касается каждого из нас, потому что мы являемся налогоплательщиками, мы также платим коммунальные услуги и для нас, думаю, потеря любых государственных средств будет ощутимой", - резюмировала экс-заместитель министра иностранных дел.

Напомним, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, входивший в состав украинской делегации на встречах в «нормандском формате» в Париже, заявил журналистам, что не было достигнуто никаких "газовых" договоренностей на переговорах между Украиной и Россией. По словам Витренко, переговоры о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему продлятся дальше и как двусторонние между Украиной и Россией, и как трехсторонние с участием Европейской комиссии. Он также сообщил, что украинская сторона не пошла на «обнуление» взаимных претензий с российской, как того добивается Москва.

28 ноября, в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В них принимали участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

До этого исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря, поскольку согласно европейским правилам контракт необходимо заключать заблаговременно, чтобы забронировать долгосрочные мощности.

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