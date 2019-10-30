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Штаб ООС подтвердил разведение войск в Золотом

30.10.2019 / 14:11
В штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Дословно: "Сообщаем, что 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели".

В штабе добавили, что начало разведения сил и средств было подтверждено представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным УП, наблюдатели ОБСЕ все снимают и запускают беспилотники над позициями.

Военные уточнили, что обстрел в этом районе, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

В штабе заверили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранения жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Напомним: ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

В этот же день, 29 октября, в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.

Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения,а участками.
6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

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Золотое, разведение войск, ООС
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