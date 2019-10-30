В РПЦ заявили, что Элладская Церковь несамостоятельная

В Русской Православной Церкви выразили сожаление в связи с официальным признанием новой церкви Украины (ПЦУ) со стороны Элладской Православной Церкви.

Об этом сообщил глава Синодального Отдела внешних церковных РПЦ связей митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Мы сожалеем о том, что Элладская Церковь приняла такое решение, но мы понимаем, что Элладская Церковь несамостоятельна - нет полноценной автокефалии, полноценной самостоятельности, половина ее иерархов вообще являются иерархами Константинопольского патриархата, своей какой-то внешней политики у нее нет, поэтому она всегда следует в фарватере Константинопольского патриархата», - сказал в среду, отвечая на вопросы журналистов.

Он выразил надежду на то, что «ни одна другая Поместная Церковь не последует этому печальному примеру».

Накануне стало известно, что архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II направил мирную грамоту главе ПЦУ Епифанию Думенко, в которой заявил о фактическом признании этой структуры. Отдел внешних церковных связей канонической Украинской Православной Церкви назвал случившееся «ножом в спину».

Письмо, опубликованное 29 октября, было направлено 21 октября, спустя четыре дня после того, как Синод Московского патриархата предупредил, что прервет общение с теми иерархами Греции, которые признают ПЦУ.