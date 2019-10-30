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В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Богородицы

30.10.2019 / 14:31
В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Богородицы
Песчанская икона Богородицы Источник: Центр информации УПЦ
С образом связаны многочисленные исцеления верующих

В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Божией Матери для поклонения верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Криворожской епархии, святыня посетит Кривой Рог и ряд городов епархии.

«Встреча иконы состоится у ворот Спасо-Преображенского кафедрального собора 2 ноября в 16:00», - написали на сайте епархии.

С 11 по 17 ноября чудотворная Песчанская икона Божией Матери посетит города Апостолово, Зеленодольск, Покров, Никополь и Марганец, где будет доступна для поклонения верующих.

***Песчанская икона Богоматери явилась в 1754 году в селе Пески Харьковской губернии (ныне район города Изюма) святителю Иоасафу епископу Белгородскому.

С образом связаны многочисленные исцеления верующих. 

Источник: Inpress.ua
икона, упц
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