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В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за сутки, 357 выздоровели

11.06.2020 / 09:01
525 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки по состоянию на утро среды, 10 июня.

23 человека из числа ранее заболевших скончались, 357 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях инфицирования за сутки, 8 июня – о 463 заболевших, 7 июня – о 485 заболевших, 6 июня – о 550 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 28 381 человек, 12 769 выздоровели, 833 умерли.

Таким образом, в настоящее время в Украине болеют 14 тыс. 779 человек, что на 145 больше, чем днем ранее.

Согласно данным ЦОЗ в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки – 70 детей и 49 медицинских работника (с начала пандемии - 2 073 ребенка и 5 184 медработника). В числе выздоровевших 25 детей и 85 медработников (с начала пандемии - 922 ребенка и 2 981 медработник).

На госпитализацию за сутки направлено 114 человек, у которых диагностирован COVID-19, в том числе шесть детей и четыре медработника (с начала пандемии госпитализация была назначена 8 356 пациентам, из них 332 детям и 986 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 2 человек (с начала пандемии – 306 человек, в том числе одного ребенка и 29 медиков).

Из 23 умерших за минувшие сутки медицинских работников нет.

Лабораторно исследовано 445 940 образцов методом ПЦР и 52 012 методом ИФА, в том числе 8 496 и 5 775 соответственно за минувшие сутки.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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