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Минкульт внес в Кабмин кандидатуру языкового омбудсмена

18.11.2019 / 17:52
Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщает пресс-служба МКМС.

Министерство предлагает на эту должность заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник 

язык, омбудсмен, Минкульт, Татьяна Монахова
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