Бородянский не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке

Об этом шла речь в интервью министра культуры Владимира Бородянского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке".

Бородянский также добавил, что не считает необходимым пересматривать языковые квоты, поэтому министерство тоже не будет это инициировать.

Напомним: при президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка. Также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.

Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что закон о языке нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.

В 2019 году правительство объединило в единое Министерство культуры, молодежи и спорта три ведомства – Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики.

В январе президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

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