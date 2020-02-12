Зеленский: я точно не один из "соросят"

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что слышал и воспринимает с юмором термин "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа" в отношении нынешнего Кабинета министров Украины.

При этом президенту не нравится ситуация, если всё правительство "одинаковое". "Это значит, что не существует другого мнения. Если нет другой точки зрения, то иногда могут быть роковые ошибки. То есть тебе нужно слышать разные вещи, разные прогнозы, разные риски. Поэтому, мне кажется, что должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята", если хотите так их называть", - считает он.

Зеленский подчеркнул, что члены правительства, работая вместе, в первую очередь должны выполнять свои задачи.

Президент отметил, что нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы брать взятки, у них другая ментальность, и они "настроены на сам процесс". При этом он указал, что сейчас есть вопросы по изменениям в правительстве, к некоторым людям.

"Мне кажется наша модель - это молодые люди с западным образованием, плюс наши опытные, понимающие в "аппаратке" этой, в вертикали, понимающие, что там "на земле", как говорится, происходит. Это сочетание может построить концепцию нашей страны", - считает он.

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