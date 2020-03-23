Горловская епархия УПЦ опубликовала молитву о медиках

Горловская епархия Украинской Православной Церкви опубликовала молитву о медиках.

Сугубая молитва о врачах, которые противостоят пандемии коронавируса и спасают жизни людей, возносится за каждой Божественной литургией в храмах епархии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Gorlovka-eparhia.com.ua.

Молитву также могут читать верующие дома во время утреннего и вечернего правила.

Ознакомиться с текстом молитвы можно здесь.