Войти | Зарегистрироваться
14:59

понедельник,
23 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Горловская епархия УПЦ опубликовала молитву о медиках

23.03.2020 / 14:05
Горловская епархия УПЦ опубликовала молитву о медиках
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Молитву могут читать верующие дома во время утреннего и вечернего правила

Горловская епархия Украинской Православной Церкви опубликовала молитву о медиках.

Сугубая молитва о врачах, которые противостоят пандемии коронавируса и спасают жизни людей, возносится за каждой Божественной литургией в храмах епархии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Gorlovka-eparhia.com.ua.

Молитву также могут читать верующие дома во время утреннего и вечернего правила.

Ознакомиться с текстом молитвы можно здесь.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.