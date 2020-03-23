На Волыни верующие УПЦ изготовляют защитные повязки для пожилых людей

В Волынской области пгт. Голобы при храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца верующие Украинской Православной Церкви организовали пошив защитных марлевых повязок для бесплатной раздачи пожилым людям в период карантина.

Инициаторами благотворительной акции стали молодые прихожане, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук Георгиевского храма.

Пошив масок производят на дому четыре швеи. Материал для изделий закупает настоятель прихода и жертвуют верующие; ушные резинки передала предприниматель из Ковеля.

За первый день акции силами общины пошито 87 повязок. Изделия переданы в Центр предоставления социальных услуг.