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Селекторные совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю

23.03.2020 / 14:47
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

На совещании также присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает сайт Президента.

«Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа», - отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Шмыгаль отметил, что самые большие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой Covid-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

«Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас происходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и другие. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие», - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказ в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

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коронавирус, Зеленский, селекторные совещания
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