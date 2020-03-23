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К патрулированию городов приобщили военных

23.03.2020 / 15:18
Вооруженные Силы Украины с 22 марта присоединились к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина.

Об этом сообщает Минобороны

Дословно: "В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украина, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

В Минобороны добавили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

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военные, коронавирус, патрулирование
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