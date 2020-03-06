Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют

"Это правительство имеет достижения. Снижение инфляции, учетной ставки Нацбанка, борьба с теневыми рынками, в частности игрального бизнеса и нелегальных АЗС. Начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы. Кредиты малому и среднему бизнесу, снижение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало… Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", – сказал Владимир Зеленский.

Среди главных экономических провалов президент в первую очередь назвал невыполнение плана по поступлениям в госбюджет от таможни.

"За два месяца нового года невыполнение бюджета – почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них – это провал поступлений от таможни", – констатировал Зеленский.

Вторая серьезная проблема, которую озвучил президент, – падение промышленности, которое продолжается четвертый месяц подряд и составило уже 5%. Кроме того, глава государства выразил недовольство ситуацией с коммунальными платежами, с зарплатами чиновников и членов наблюдательных советов крупных компаний, с угольной отраслью.

К экономическим можно отнести и социальные проблемы, которые сегодня волнуют общество: отсутствие плана повышения пенсий и поспешность с внедрением второго уровня медицинской реформы, которая может обернуться трагедией.

"11 миллионов пенсионеров. Реальный план насчет поднятия их пенсий, может, и есть где-то, но мы о нем ничего не слышали… Индексация пенсий сейчас не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока не реализована... Пенсионный Фонд остается огромнейшей неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн… Похожая ситуация и в сфере здравоохранения. Я понимаю, что руководству Минздрава очень трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство… Но нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля. Почти каждый день у нас протесты в разных медучреждениях. Люди боятся закрытия больниц, люди боятся увольнений, местная власть не готова иногда брать на себя полномочия, иногда нет финансирования и много других причин. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос по кадрам. Отсюда вопрос: а куда мы спешим? Не кажется ли нам, что с такими темпами реформа летит в стену?" – риторически спросил президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что новому составу правительства удастся исправить ситуацию. Однако сделать это будет непросто. Во-первых, ряд названных проблем являются объективными и зависят от ситуации в мировой экономике (например, падение производства сейчас наблюдается во всем мире, поступления от таможни также связаны с этим, по крайней мере частично).

А во-вторых, в настоящее время, похоже, нет согласованных кандидатов на многие вакансии именно в экономическом блоке правительства. По словам народных депутатов и других источников СМИ, по состоянию на вечер среды не было однозначных кандидатов на должности министра экономики, министра сельского хозяйства, министра энергетики и премьер-министра по вопросам экономики. Роман Жуковский, о котором говорили как о наиболее вероятном министре экономики, и Иван Плачков, которого называли в качестве кандидата на должность министра энергетики, якобы отказались от этих предложений. Нынешний министр экономразвития Тимофей Милованов тоже якобы не согласился возглавить министерство сельского хозяйства, которое планируется снова отделить от Минэкономразвития.

В среду до назначения нового Кабмина из "экономистов" декларации подали только претендент на пост министра финансов Игорь Уманский и претендент на пост министра соцполитики Марина Лазебная. Сюда же можно причислить будущего вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Коростелева, который подал декларацию кандидата на этот пост. Ну и кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль также подал свою декларацию.

В период неопределенности с кандидатами журналисты расспросили экспертов, как может или как должна измениться экономическая политика, чтобы указанные президентом провалы сменились подъемом в экономике.

Владимир Фесенко, политолог

Бюджет, я думаю, будут корректировать, но не в плане законодательных изменений (хотя это тоже возможно). Уманский – опытный профессионал, он разберется с ситуацией и предложит способ решения имеющихся проблем. Сейчас главная проблема – надежные поступления в бюджет. С учетом надвигающегося глобального экономического кризиса. Какими будут решения – пока сказать сложно, это только он сможет сказать. Вероятно, гривню немножко опустят, приведут к оптимальному курсу – 26-27 грн за доллар. Потому что слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта. По таможне, думаю, будут искать, как решить проблему. Может быть, сейчас ускорят процессы приватизации. Это, конечно, тоже не за несколько недель решается, но это тоже один из способов наполнения бюджета. Ну, а поскольку не хватает в бюджете денег, я думаю, будут сокращать какие-то проекты, которые планировались на этот год.

Алексей Кущ, экономический эксперт

Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса. На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою". Они не сформировали никаких долгосрочных стратегических планов. Количественные показатели из правительственной программы не отвечают на вопрос, кто и за какие деньги будет это все делать. Потому что если за бюджетные деньги – это не экономическая программа, это программа расходования бюджетных средств. Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию.

Александр Охрименко, экономист

Я думаю, ничего радикально меняться не будет. Разве что поменяется бюрократическая работа аппарата. Но что касается рынка земли, тех законов, которые хотят принять – это все останется. Да, возможно, улучшится работа налоговой, Министерства финансов, меньше будет пиара, больше бюрократической работы. Может, появятся какие-то организационные инициативы, потому что у нас до сих пор есть много вопросов к государственному управлению. Возможно, действительно заменят глав наблюдательных советов. Как я понимаю, скорее всего, переформатируют "Нафтогаз" и другие государственные монополии. То есть в основном поменяются методы работы. Например, у Игоря Уманского действительно большой опыт по работе с государственными финансами. Он умеет разруливать сложные вопросы государственных финансов – с теми же ОВГЗ, с дефицитом денег в госбюджете. В этом плане работа наверняка улучшится. Но в то же время я понимаю, что с точки зрения экономической стратегии меняться ничего не будет. Хотя, возможно, он будет выступать за изменение администрирования налогообложения, это возможно.

В социальном блоке каких-то радикальных изменений, например, в пенсионной сфере, тоже не будет. Там их просто не может быть! Проблему дефицита Пенсионного фонда невозможно решить. Невозможно у нас нормально поднять пенсии. Даже если министр хочет это сделать. Единственное, что возможно, – что новый министр поддержит идею поменять работу Пенсионного фонда. Проблема в том, что эти кандидаты в министры публично ничего не заявляли. Поэтому нам приходится только фантазировать. При этом существенным факторов, я считаю, будет то, что у нового премьера будет своя команда. Потому что у Гончарука, по сути, своей команды не было. Да, мы не всегда будем видеть, что происходит за занавесью. В некоторой мере я не исключаю, что Денис будет проводить такую директивно-командную работу, то есть будет руководить министерствами и руководить министрами.

Александра Романюк

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