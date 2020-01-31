Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как достичь мудрости

Мудрость человеческая и мудрость во Христе несовместимы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Митрополит привел слова апостола Павла, с которыми святой когда-то обратился к верующим города Коринф: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Кор. 4:10).

Владыка Лука подчеркнул, что эта фраза не является просто примером поэтической антитезы.

«Для апостола, как и для нас, эти слова могут означать только одно — столь противоположным качествам (как мудрость и безумие) невозможно соединиться», — сказал архиерей.

Он отметил что, апостол вовсе не призывает верующих «к безумию как психическому расстройству».

По словам владыки Луки, под безумием нужно понимать смелость, с которой нужно выходить на проповедь. Также для мира безумие — когда человек поступает не так, как он требует, а по закону Божиему.

Архиерей также пояснил, что такое в контексте Писания мудрость человеческая и чем она вредна.

«Мы должны твердо следовать за Христом. А это значит, что мы полностью должны вручить себя в Его руки», — сказал он.

Те же, кто забывает об этом и всего боятся — обладатели мудрости человеческой, «которая мешает нам идти за Христом».

«Сколько сейчас таких мудрецов от мира сего, которые всего боятся! Они предпочитают следовать законам мира, а законы Божьи нарушают и тем самым предают Бога», - отметил архиерей.

Он добавил, что если каждый будет стремиться жить по законам Божиим, это поможет исправить существующие в современном обществе нравственные проблемы. Ведь нравственные ценности мира не появляются сами по себе, «их устанавливают люди, личность которых формируется на основе соблюдения христианских законов».

«Постарайтесь отбросить мудрость человеческую, которой сейчас очень много, не роптать, не бояться, а смело вручить свою душу в руки Божьи. Ведь только так мы сможем наследовать Царствие Небесное, о котором нам говорит Господь», — призвал митрополит Лука.