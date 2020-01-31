На Одесщине священники УПЦ отпели украинского военного, погибшего в зоне проведения ООС

В Одесской области 30 января был совершен чин погребения Евгения Щуренко, который нёс службу в зоне ООС и погиб при исполнении воинских обязанностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, отпевание совершил благочинный Килийского округа протоиерей Михаил Павлишин в сослужении священника Андрея Бондаренко.

Протоирей Михаил Павлишин в своем слове выразил соболезнование родным и близким от лица митрополита Агафангела и всего Килийского благочиния.

Матери погибшего была выделена денежная помощь.

Как сообщили в епархии, во всех храмах благочиния возносится усиленная молитва о упокоении новопреставленного Евгения.