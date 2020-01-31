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На Волыни полиция опечатала храм УПЦ из-за попытки захвата активистами ПЦУ

31.01.2020 / 18:14
На Волыни полиция опечатала храм УПЦ из-за попытки захвата активистами ПЦУ
Храм в селе Сусваль Источник: Центр информации УПЦ
Начальник Владимир-Волынского отдела полиции Михаил Бобик сообщил, что полиция опечатывает храм до судебного урегулирования конфликта между религиозными общинами

На Волыни в селе Сусваль Владимир-Волынского района полиция сегодня опечатала храм, который ранее был незаконно перерегистрирован в пользу ПЦУ.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на волынское интернет-издание «Буг».

Начальник Владимир-Волынского отдела полиции Михаил Бобик сообщил, что полиция опечатывает храм до судебного урегулирования конфликта между религиозными общинами.

Как сообщалось ранее, 20 января под предлогом похорон активисты Православной Церкви Украины спровоцировали очередной религиозный конфликт за храм в селе Сусваль.

16 марта прошлого года церковную общину УПЦ в селе Сусваль незаконно перерегистрировали в пользу ПЦУ, несмотря на то, что на приходском собрании верующие заявили о желании остаться в УПЦ. Охранный договор на церковное помещение в данный момент остается заключенным с настоятелем храма, иереем Богданом Гнатюком, поскольку когда составляли документацию на общину ПЦУ, старый договор не расторгли.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
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