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Зеленский о Рябошапке: мое мнение, что если нет результата - не занимай место!

06.03.2020 / 09:01
Президент Владимир Зеленский считает Руслана Рябошапку хорошим специалистом, который, однако, не справился с поставленными задачами.

Об этом глава государства заявил 5 марта на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области

Прямая речь: "Меня будут спрашивать ай яй яй, нельзя трогать генпрокурора. Вы знаете, мы с ним прошли долгий путь на предвыборной кампании. Но пусть голосуют депутат, как они хотят. Мое личное мнение: нет результата – не должен занимать место.

Как президент я ставлю себе то же самое...

Руслан – хороший специалист, но не показал результат. Нет приоритетов товарищ-не товарищ".

Президент подчеркнул, что действительно считает, что силовые структуры не работают на 100%.

Он отметил, что среди силовиков больше времени было у НАБУ, но результат, который демонстрирует бюро, – не соответствует имиджу такого важного антикоррупционного органа.

По словам Зеленского, к руководительнице Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой "пока нет вопросов, потому что человек только что пришел, нужно время".

В СБУ – ситуация лучше, но тоже не идеальна. В качестве примера Зеленский привел плохое срабатывание Полтавского управления в ситуации с Новыми Санжарами.

Он высказал мнение, что человека, который возглавляет местное управление, следует заменить.

"Нет результата – нужно менять людей", – сказал Зеленский, указав, что по такому принципу, сменили правительство.

Напомним: на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский раскритиковал правоохранительные органы за недостаточную борьбу с коррупцией и отсутствие результатов в расследовании резонансных дел.

Зеленский также отметил, что подарит силовикам календарь, чтобы напомнить, что на дворе уже весна (в предвыборной программе команда Зеленского использовала слоган "Придет весна, сажать будем" -ред).

Народные депутаты зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил постановление в зал парламента.

Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

На 5 марта было назначено еще одно внеочередное заседание парламента, на котором будет рассматриваться вопрос выражения недоверия Рябошапке.

Тот заявил, что процедура его отставки, которую запустили в Верховной Раде, связана с политическими процессами и независимостью прокуратуры. Также Рябошапка ответил по каждому пункту, по которому его обвиняют депутаты и из-за которых якобы решили выразить недоверие.

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генпрокурор, Зеленский, Рябошапка
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