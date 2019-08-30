Луценко написал заявление об отставке

Об этом написала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении с должности Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Луценко 21 августа заявлял, что напишет заявление об отставке с началом работы новой Верховной Рады.

Парламент 9-го созыва в четверг, 29 августа, начал свою работу. Повесткой дня предусмотрено, что депутаты в этот же день назначат нового генпрокурора. По данным СМИ, на эту должность предлагается заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

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