Миссия ВКУ: выборы в Раду соответствуют международным стандартам

Об этом заявил на брифинге 22 июля глава миссии ВКУ по наблюдению за выборами Евгений Чолий.

"Краткосрочные наблюдатели ВКУ зафиксировали незначительные нарушения на отдельных избирательных участках, в том числе затрудненный доступ пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями на избирательные участки, расположенные на 2-м и 3-м этажах. Эти нарушения не были системными и не повлияли на результаты выборов", - отметил Чолий.

Он добавил, что властные структуры и правоохранительные органы Украины в целом обеспечили целостность и безопасность избирательного процесса, несмотря на продолжение гибридной агрессии РФ.

"Фактически российская агрессия против Украины наиболее негативно повлияла на парламентские выборы в 2019 году в Украине, поскольку не позволила украинскому народу избрать народных депутатов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", - сказал глава миссии.

Он отметил, что предварительные выводы миссии ВКУ подаются до завершения подсчета голосов и оглашения предварительных и окончательных результатов выборов ЦИК, судебного рассмотрения возможных жалоб и апелляций.

Чолий также сообщил, что миссия обнародует детальный заключительный отчет с рекомендациями через 8 недель после завершения избирательного процесса.

В отношении долгосрочных наблюдателей миссии, которые осуществляют медиа-мониторинг в 28 странах мира на 20 языках на наличие дезинформации относительно Украины в целом и парламентских выборов частности, он сообщил, что предварительные их выводы будут представлены уже в среду, 24 июля.

Чолий напомнил, что Миссия ВКУ мобилизовала 125 долгосрочных наблюдателей из 28 стран мира, а также 142 краткосрочных наблюдателей, которые прибыли из 30 стран - вместе с наблюдательной миссией Украинского Конгрессового комитета Америки, который зарегистрировал 32 краткосрочных наблюдателей, это 174 человека, которые наблюдали за избирательным процессом в 20 областях Украины.

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