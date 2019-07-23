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Миссия ВКУ: выборы в Раду соответствуют международным стандартам

23.07.2019 / 09:02
Миссия ВКУ: выборы в Раду соответствуют международным стандартам
Досрочные парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам. Таковы предварительные выводы по результатам своего наблюдения сделала Международная миссия ВКУ.

Об этом заявил на брифинге 22 июля глава миссии ВКУ по наблюдению за выборами Евгений Чолий.

"Краткосрочные наблюдатели ВКУ зафиксировали незначительные нарушения на отдельных избирательных участках, в том числе затрудненный доступ пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями на избирательные участки, расположенные на 2-м и 3-м этажах. Эти нарушения не были системными и не повлияли на результаты выборов", - отметил Чолий.

Он добавил, что властные структуры и правоохранительные органы Украины в целом обеспечили целостность и безопасность избирательного процесса, несмотря на продолжение гибридной агрессии РФ.

"Фактически российская агрессия против Украины наиболее негативно повлияла на парламентские выборы в 2019 году в Украине, поскольку не позволила украинскому народу избрать народных депутатов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", - сказал глава миссии.

Он отметил, что предварительные выводы миссии ВКУ подаются до завершения подсчета голосов и оглашения предварительных и окончательных результатов выборов ЦИК, судебного рассмотрения возможных жалоб и апелляций.

Чолий также сообщил, что миссия обнародует детальный заключительный отчет с рекомендациями через 8 недель после завершения избирательного процесса.

В отношении долгосрочных наблюдателей миссии, которые осуществляют медиа-мониторинг в 28 странах мира на 20 языках на наличие дезинформации относительно Украины в целом и парламентских выборов частности, он сообщил, что предварительные их выводы будут представлены уже в среду, 24 июля.

Чолий напомнил, что Миссия ВКУ мобилизовала 125 долгосрочных наблюдателей из 28 стран мира, а также 142 краткосрочных наблюдателей, которые прибыли из 30 стран - вместе с наблюдательной миссией Украинского Конгрессового комитета Америки, который зарегистрировал 32 краткосрочных наблюдателей, это 174 человека, которые наблюдали за избирательным процессом в 20 областях Украины.

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выборы, ВКУ
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