Епископ УПЦ: Настоящий христианин – это хороший гражданин

Наши гражданские обязанности проистекают из обязанностей христианских, настоящий христианин — это всегда и хороший гражданин, так как он не крадёт, не берёт взятки, не лжёт, не убивает, уважает старших.

Об этом написал викарий Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви епископ Барышевский Виктор в своем блоге, сообщает «Фома в Украине».

Он напомнил, как христиане должны относиться к политике.

«В Библии не встречается ни одного слова о том, что какой-то политический строй более совершенен, чем другой. Согласно со Священным Писанием, единственным настоящим Царём для человека является только Господь Бог, а основной целью сотворения человека является его спасение, которое мыслится через единение с Творцом», — написал владыка Виктор.



«Мы призваны стать частью Божества, — продолжил архиерей, — а не частью той или иной политической системы. Более того, вся наша земная жизнь, как и жизнь на земле вообще, носит временный характер, а то есть иметь абсолютную ценность не может. Рано или поздно она закончится и каждый из нас вынужден буде дать ответ за то, как её прожил».



При чём жизнь оценивается не с точки зрения правильно избранной партии или верной политической позиции, а исключительно с точки зрения исполнения Божьих заповедей, подчеркнул епископ.



«Другими словами, наши политические убеждения не должны становиться преградой для исполнения Божественных постановлений — это, в принципе, главный фактор, который нужно учитывать, когда мы говорим о политике. Любая агрессия, нетерпение, неуважение к своему оппоненту, а тем более применение к нему нецензурной лексики или физической силы, не допустимо. Всё это уже выходит за пределы политики и ведёт за собой определённую меру ответственности», — написал владыка Виктор.



Церковь никогда не будет занимать ту или иную политическую платформу, напомнил он. «Христос не говорил о власти и политиках, о партиях и их руководителях, — продолжил архиерей. — Он говорил исключительно о спасении. Именно об этом сегодня говорит и Церковь. Это не значит, что Она пренебрегает гражданскими обязанностями — наоборот, ставит их на высокий уровень. Правда, подчёркивает при этом, что наши гражданские обязанности проистекают из обязанностей христианских. Настоящий христианин — это всегда и хороший гражданин, так как он не крадёт, не берёт взятки, не лжёт, не убивает, уважает старших».



«Поэтому мы должны всегда помнить, что главный выбор в своей жизни нами уже сделан тогда, когда мы сознательно избрали Христа как нашего Господа и Спасителя. Церковь надеется не на политическую силу или партию, а на силу Божию и благодать Святого Духа. А всё прочее — приложится. Главное: вопреки всем политическим баталиям не забывать, что мы, в первую очередь, христиане и люди», — заключил епископ Виктор.