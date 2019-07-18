Новый номер журнала УПЦ для священников посвятили захватам храмов и истории Церкви

Вышел в свет пятый номер журнала Украинской Православной Церкви для духовенства «Пастырь и паства», который публикуется по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ первый материал нового номера – интервью Блаженнейшего Онуфрия, в котором Предстоятель УПЦ объясняет, как действовать при попытках рейдеров захватить храм и как относиться к действиям Фанара.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в своем интервью для «Пастыря и паствы» говорит о перспективах развития ПЦУ и о том, удастся ли УПЦ вернуть себе отобранные храмы. Владыка Антоний также делится информацией об отношении Поместных Православных Церквей к событиям в религиозной жизни нашей страны.

Следующий материал пятого номера журнала – размышления известного греческого богослова архимандрита Андрея (Конаноса) о том, что такое быть христианином и чем человек должен жертвовать ради Христа.

О молитве священнослужителя говорит протоиерей Игорь Рябко в статье «Молитва – показатель профпригодности для священнослужителя». В материале он на основании учения святых отцов и на примере молитвенного опыта современного старца Ефрема Филофейского дает классификацию различных молитвенных состояний.

Поразмышлять над тем, чем жизнь современных верующих отличается от жизни первых христиан приглашает известный православный миссионер и катехизатор Сергей Комаров, который в очерке «Первые христиане и мы: в чем разница?» анализирует поведение и внутреннее состояние христиан разных эпох и говорит о миссионерстве или даже апостольском служении каждого христианина.

О взаимоотношениях миссионерства и современной культуры речь идет в статье победителя конкурса «Голос страны» протоиерея Александра Клименко «Современная культура в проповеди Евангелия: враг или союзник?».

В номере также можно узнать о практическом применении существующих способов юридической защиты приходов от незаконной перерегистрации в ПЦУ. На эту тему в журнале вышла публикация главы Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова.

А в материале директора Международного института афонского наследия Сергея Шумило речь идет о том, как относиться к признанию Фанаром легитимности ПЦУ.