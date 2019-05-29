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Команда Зеленского запустила проект LIFT

29.05.2019 / 12:48
Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект LIFT.

Он дожжен стать социальным лифтом и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие.

"Это платформа, которая наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как современный сервис для каждого гражданина Украины", - отмечают инициаторы проекта.

К проекту может присоединиться каждый желающий. "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - отмечают в команде Зеленского.

LIFT, как инновационная платформа, поможет найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны; рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны; презентовать продукт, принесет положительные изменения на государственном уровне.

Во вторник, 28 мая, запущена beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/

23 мая Зеленский во время своего выступления на Украинском форуме интернет-деятелей iForum объявил о запуске в ближайшее время этого проекта, который позволит всем желающим предлагать свои идеи в рамках анонсированного им в ходе предвыборной кампании процесса диджитализации государства – создания "государства в смартфоне".

Источник

Зеленский, LIFT
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