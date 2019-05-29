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Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

29.05.2019 / 12:27
В Киеве состоялся очередной съезд партии "Оппозиционная платформа – За життя", на котором рассмотрен ряд организационных вопросов, а нардепы Вадим Рабинович и Юрий Бойко единогласно избраны сопредседателями политсилы.

Как сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя", съезд партии состоялся 27 мая. Виктор Медведчук единогласно избран главой политсовета и председателем стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя", а народный депутат Сергей Левочкин – председателем исполкома партии.

"Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал воплотить в жизнь победную стратегию участия партии в ближайших парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Источник

Бойко, Рабинович
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