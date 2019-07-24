"Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" о коалиции

Об этом сообщили источники в "Голосе".

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил один из собеседников УП.

Напомним: 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

После обработки 95.75% избирательных бюллетеней, пропрезидентская партия "Слуга народа" может зайти в парламент с рекордным количеством нардепов - 253.

Сразу после объявления результатов экзит-полов, президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука на разговор.

Кроме того, в штабе "Слуги народа" в день выборов волновались из-за рейтинга "Голоса". В партии болели на "Голос", потому что надеялись после объявления результатов выборов вести переговоры о коалиции с "новыми лицами", однако "Слуга народа" имеет шанс сформировать большинство самостоятельно.

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