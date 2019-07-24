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РПЦ: Действия Константинополя в Украине разделили Святую Гору Афон

24.07.2019 / 10:25
РПЦ: Действия Константинополя в Украине разделили Святую Гору Афон
Афон Источник: РИА Новости
«Антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой Горе тоже происходит фактическое разделение»

Монастыри Афона разделились на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

По словам замглавы ОВЦС РПЦ «антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой Горе тоже происходит фактическое разделение. Одни монастыри из послушания Константинопольскому патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из ПЦУ».

«Конечно, печально, что в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения», - отметил отец Николай.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Афон
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