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Рада поддержала за основу запрет пластиковых пакетов

13.11.2019 / 17:59
Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

За соответствующее решение 12 ноября проголосовал 365 нардепов.

Законопроект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. При этом ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Также ограничения не распространятся на пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Кроме того, предлагается запрет на продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года, ввести запрет склонения потребителей к покупке таких пакетов, обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов в соответствии с ДСТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запретят пластиковые пакеты уже с 2020 года. При этом в точках торговли за нарушение такого запрета будет грозить штраф до 100 тысяч евро.

Источник 

запрет, ВР, пластиковые пакеты
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