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В Кривом Роге почтили память святого запорожского атамана Петра Калнышевского

13.11.2019 / 17:47
В Кривом Роге почтили память святого запорожского атамана Петра Калнышевского
День памяти святого Петра Калнышевского Источник: Центр інформації УПЦ
Святого Петра Калнышевского считают основателем Кривого Рога

Память последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского пришли почтить митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, городской голова Юрий Вилкул, духовенство и жители города.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Первый Криворожский, 13 ноября в день памяти святого праведного Петра Калнышевского к его памятнику собрались священнослужители УПЦ, криворожане, представители городских властей во главе с мэром города.

Памятник святому запорожскому атаману открыли 27 мая 2018 года.

Святого Петра Калнышевского считают основателем Кривого Рога.

Петр Калнышевский написал письмо императрице Екатерине II с просьбой учредить почтовую станцию Кривой Рог.

С даты, которой был подписан документ - 8 мая 1775 года, город ведет свое летоисчисление.

 ***Петр Калнышевский канонизирован в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных.

Священным Синодом УПЦ решение о канонизации Петра Калнышевского было принято 23 декабря 2014 года

День памяти установлен 13 ноября, в день его преставления.

 

Источник: Inpress.ua
упц, Кривой Рог, петро калнышевский
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