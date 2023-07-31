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Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
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Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
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Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України

31.07.2023 / 09:10
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Президент України Володимир Зеленський назвав захист енергетичної інфраструктури восени та взимку головним пріоритетом.

Виступаючи в неділю на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, що в Івано-Франківську, він зазначив, що "очевидно, восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики. Маємо бути готовими до цього.

Зеленський пояснив, що під захистом має на увазі фізичний захист, тобто "практичний конкретний захист об'єктів енергетики від ударів ракет, іранських та інших дронів", а також "від диверсій, кібератак", управління нашою енергетичною системою конкретними її частинами, що має забезпечити генерацію та розподіл енергії.

"На урядовому та безпековому рівні ми зробимо все можливе. Відповідальність громад, - це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду України, допомога урядовцям у заходах із захисту енергетики", - сказав він.

Зеленський також закликав до максимального рівня готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Зеленський, енергетика
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